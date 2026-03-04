США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не Россия, Индия и Китай. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

«После Ирана США готовятся подчинить себе и другие крупные страны мира. И если бы не было России, Китая, Индии, США давно бы развязали третью мировую войну», — сказал он.