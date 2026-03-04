0
0
0
НОВОСТИ

США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат

13:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не Россия, Индия и Китай. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

«После Ирана США готовятся подчинить себе и другие крупные страны мира. И если бы не было России, Китая, Индии, США давно бы развязали третью мировую войну», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 04.03.2026
Подходы Японии к РФ и США можно воспринять как двойные стандарты — японский депутат
0
75
13:00 04.03.2026
Глава МО Израиля назвал «безоговорочной целью для ликвидации» любого нового лидера Ирана
0
83
12:32 04.03.2026
Канада «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану, заявил премьер
0
168
12:20 04.03.2026
Производители сланцевой нефти в США не смогут быстро нарастить добычу — FT
0
161
12:05 04.03.2026
Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
0
184
12:00 04.03.2026
Ожирение в 2025 году диагностировано у 36 млн граждан РФ — эндокринолог Минздрава
0
194
11:32 04.03.2026
В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет
0
240
11:20 04.03.2026
Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
0
236
11:05 04.03.2026
Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ
0
251
11:00 04.03.2026
Мерц заявил, что не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану
0
268

Возврат к списку