США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат
13:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не Россия, Индия и Китай. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.
«После Ирана США готовятся подчинить себе и другие крупные страны мира. И если бы не было России, Китая, Индии, США давно бы развязали третью мировую войну», — сказал он.
