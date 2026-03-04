0
Сроки выборов нового верховного лидера Ирана еще не определены, заявили в Совете экспертов

14:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки выборов нового верховного лидера Ирана до сих пор не определены, требуется подготовка. Об этом сообщил член Совета экспертов Моджтаба Хосейни.

«Этот вопрос требует рассмотрения комплекса условий и проведения консультаций. Как только все будет сделано, вопрос решится», — сказал он в интервью агентству IRNA.

