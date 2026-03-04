ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 215 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — свыше 135, «Центр» — до 290, «Восток» — свыше 285, «Днепр» — до 45 военнослужащих.