Президент России принял в Кремле главу МИД Венгрии

19:25 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который находится в Москве с визитом. Беседа прошла в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

Сийярто уже встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Фоном для встречи служат энергетические проблемы на Балканах из-за отказа Украины возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также из-за роста мировых цен, обусловленных конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, стоит вопрос и о возвращении домой закарпатских венгров, которые воевали на Украине, оказались в российском плену и ждут освобождения.

