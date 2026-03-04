Президент России принял в Кремле главу МИД Венгрии
19:25 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который находится в Москве с визитом. Беседа прошла в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.
Сийярто уже встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Фоном для встречи служат энергетические проблемы на Балканах из-за отказа Украины возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также из-за роста мировых цен, обусловленных конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, стоит вопрос и о возвращении домой закарпатских венгров, которые воевали на Украине, оказались в российском плену и ждут освобождения.
