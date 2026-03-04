0
НОВОСТИ

Президент РФ принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии

19:45 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заберет их с собой.

«Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин [Виктор] Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство — и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы», — сказал Путин. «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт», — сообщил российский лидер.

