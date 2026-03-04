Имя нового верховного лидера Ирана объявят на этой неделе — посол в Минске

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил на пресс-конференции, что имя нового верховного лидера исламской республики будет объявлено на нынешней неделе.

«Максимум до следующей недели», — сказал дипломат о выборах нового лидера.