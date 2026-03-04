Совершивших криминальные деяния могут обязать трудоустраиваться — глава МВД РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прорабатывается вопрос об обязательном трудоустройстве лиц, совершивших криминальные деяния. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Большая часть поднадзорных, совершивших криминальные деяния, не имела постоянного источника дохода. В этой связи на законодательном уровне решается вопрос о возложении на таких лиц обязанности трудоустроиться», — сказал он. Всего, по словам министра, на соответствующих учетах органов внутренних дел состоит порядка 100 тыс. граждан. Две трети из них в прошедшем году привлечены к административной ответственности. В отношении каждого пятого возбуждены уголовные дела. В половине случаев за несоблюдение установленных судом ограничений.