В порядок подачи документов на гражданство РФ для жителей Донбасса и Новороссии внесены изменения

19:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный в 2022 году особый порядок подачи документов для получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стал бессрочным. Ограничение нормы переходным периодом президент России Владимир Путин убрал своим указом.

«Слова „до окончания переходного периода“ исключить», — предписывает документ, корректируя сразу несколько норм о временном разрешении жителям Донбасса и Новороссии не переводить украинские оригиналы документов на русский язык. Обновленные нормы применяются для всех случаев начиная с начала текущего года.

