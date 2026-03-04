Системы ПВО США не способны перехватывать каждый дрон - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные США на встрече с законодателями в Конгрессе США признали, что американские системы противовоздушной обороны не могут обеспечить перехват всех иранских беспилотников, сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, в ходе закрытого брифинга в Конгрессе во вторник военный министр США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн признали, что беспилотники представляют намного «большую проблему», чем предполагалось ранее, и системы ПВО не способны перехватывать каждый дрон. В частности, отмечалось, что в отличие от баллистических ракет беспилотники способны лететь медленно и низко, что помогает им преодолевать системы ПВО.

Телекомпания уточнила, что американские военные попытались развеять озабоченность данной проблемой и указали, что союзники США в Персидском заливе наращивают арсеналы средств перехвата.