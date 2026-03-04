Сын последнего шаха в разговоре с пранкерами призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале. Общение с Пехлеви они вели, представившись «советниками канцлера Германии Фридриха Мерца».

Один из мнимых советников заверил Пехлеви, что канцлер ФРГ якобы активно поддерживает действия США и Израиля в отношении Ирана и немецкая армия готова присоединиться к боевым действиям против исламской республики, обстреливая территорию страны ракетами Taurus. Пехлеви встретил такую риторику из Берлина с одобрением.

«Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», — отметил Пехлеви.

Он также призвал европейские страны к «экономическому удушению» властей Ирана. «Некоторые дополнительные меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное будут иметь большое значение», — резюмировал он.