Сын последнего шаха в разговоре с пранкерами призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана
16:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.
Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале. Общение с Пехлеви они вели, представившись «советниками канцлера Германии Фридриха Мерца».
Один из мнимых советников заверил Пехлеви, что канцлер ФРГ якобы активно поддерживает действия США и Израиля в отношении Ирана и немецкая армия готова присоединиться к боевым действиям против исламской республики, обстреливая территорию страны ракетами Taurus. Пехлеви встретил такую риторику из Берлина с одобрением.
«Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», — отметил Пехлеви.
Он также призвал европейские страны к «экономическому удушению» властей Ирана. «Некоторые дополнительные меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное будут иметь большое значение», — резюмировал он.
НОВОСТИ
- 16:32 04.03.2026
- В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним
- 16:12 04.03.2026
- В Катаре по подозрению в шпионаже на Иран задержали десять человек
- 15:32 04.03.2026
- США вели переговоры, чтобы обмануть Иран — посол республики в Ташкенте
- 15:12 04.03.2026
- Около 7 тыс. россиян вернулись в РФ с Ближнего Востока — РСТ
- 15:00 04.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 150 военнослужащих — МО РФ
- 14:32 04.03.2026
- Сроки выборов нового верховного лидера Ирана еще не определены, заявили в Совете экспертов
- 14:24 04.03.2026
- Сбер раскрыл планы по секьюритизации потребкредитов на 2026 год
- 14:12 04.03.2026
- Республиканцы США готовы отозвать поддержку операции в Иране, если она затянется — NYT
- 14:00 04.03.2026
- США за первые дни конфликта с Ираном потеряли военной техники почти на $2 млрд — Anadolu
- 13:32 04.03.2026
- США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать