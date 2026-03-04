США вели переговоры, чтобы обмануть Иран — посол республики в Ташкенте

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Ирана с США полностью прекращены, Вашингтон участвовал в них для введения исламской республики в заблуждение. Об этом заявил журналистам иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

«Переговоры полностью прекращены. Американцы — не переговорщики, они знают только агрессию. <…> Они использовали эти переговоры с Ираном <…> исключительно для демагогии, то есть для того, чтобы обмануть нас. Мы не будем вести переговоры, пока агрессия против нас не прекратится», — сказал дипломат.