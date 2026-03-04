Республиканцы США готовы отозвать поддержку операции в Иране, если она затянется — NYT

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые республиканцы в Конгрессе США дали понять, что откажутся от поддержки операции в Иране, если боевые действия затянутся. Об этом пишет газета The New York Times.

Во вторник чиновники нынешней администрации провели закрытый брифинг для членов Сената и Палаты представителей. Республиканцы в основном поддержали операцию, но некоторые дали понять, что изменят позицию в случае расширения масштабов конфликта. «Если все затянется, то у меня появится больше причин для беспокойства», — заявила член Палаты представителей Нэнси Мейс (республиканка от штата Южная Каролина). Она также указала, что не хотела бы участия американских военных в наземной операции, но, по ее мнению, сейчас об этом речь не идет.