Канада «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану, заявил премьер

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады заявило о том, что «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану.

«Мы, однако, занимаем эту позицию с сожалением, поскольку нынешний конфликт является еще одним примером провала международного порядка», — сказал заявил премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.

Он добавил, что Оттава не согласна с позицией Тегерана по многим вопросам, в том числе в контексте его ядерной программы, но США и Израиль должны были обосновать свои претензии к Ирану в соответствии с международным правом, прежде чем начать наносить удары.

Карни также исключил участие Канады в этом конфликте и призвал стороны к его скорейшему прекращению огня, так как он стремительно распространяется по всему региону.