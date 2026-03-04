Канада «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану, заявил премьер
12:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Канады заявило о том, что «с сожалением» поддерживает удары США и Израиля по Ирану.
«Мы, однако, занимаем эту позицию с сожалением, поскольку нынешний конфликт является еще одним примером провала международного порядка», — сказал заявил премьер-министр североамериканской страны Марк Карни.
Он добавил, что Оттава не согласна с позицией Тегерана по многим вопросам, в том числе в контексте его ядерной программы, но США и Израиль должны были обосновать свои претензии к Ирану в соответствии с международным правом, прежде чем начать наносить удары.
Карни также исключил участие Канады в этом конфликте и призвал стороны к его скорейшему прекращению огня, так как он стремительно распространяется по всему региону.
НОВОСТИ
- 13:32 04.03.2026
- США развязали бы третью мировую войну, если бы не РФ, Индия и КНР — иранский дипломат
- 13:12 04.03.2026
- Подходы Японии к РФ и США можно воспринять как двойные стандарты — японский депутат
- 13:00 04.03.2026
- Глава МО Израиля назвал «безоговорочной целью для ликвидации» любого нового лидера Ирана
- 12:20 04.03.2026
- Производители сланцевой нефти в США не смогут быстро нарастить добычу — FT
- 12:05 04.03.2026
- Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
- 12:00 04.03.2026
- Ожирение в 2025 году диагностировано у 36 млн граждан РФ — эндокринолог Минздрава
- 11:32 04.03.2026
- В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет
- 11:20 04.03.2026
- Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
- 11:05 04.03.2026
- Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ
- 11:00 04.03.2026
- Мерц заявил, что не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать