0
0
145
НОВОСТИ

Мерц заявил, что не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану

11:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уверен, что военные удары по Ирану приведут к политическим изменениям в стране.

«Мы еще не знаем, сработает ли план [США], приведут ли военные удары извне к политическим изменениям внутри», — сказал он журналистам во время визита в Вашингтон. «Этот план не лишен рисков и с его последствиями придется столкнуться и нам», — добавил Мерц. «Поэтому во время моего разговора с [президентом США] Дональдом Трампом я сказал, что есть ряд вопросов», — сообщил глава правительства ФРГ.

«Мы должны также подумать о дне, который наступит потом», — отметил канцлер, призвав разработать стратегию будущего Ирана и региона, «в котором все соседи без исключений признают право Израиля на существование и безопасность».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 04.03.2026
В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет
0
87
11:20 04.03.2026
Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
0
111
11:05 04.03.2026
Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ
0
138
10:32 04.03.2026
Китай призывает немедленно прекратить удары США и Израиля по Ирану — парламент
0
190
10:20 04.03.2026
НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
0
212
10:15 04.03.2026
Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
0
205
10:05 04.03.2026
Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
0
234
10:00 04.03.2026
ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
0
218
09:32 04.03.2026
Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
0
292
09:20 04.03.2026
Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
0
303

Возврат к списку