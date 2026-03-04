12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, все 30 россиян — членов экипажа спасены, сообщил Минтранс РФ.

«3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз „Арктик Метагаз“. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск», — говорится в сообщении. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, сообщил Минтранс.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены, заявило министерство.