Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
12:05 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газовоз атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, все 30 россиян — членов экипажа спасены, сообщил Минтранс РФ.
«3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз „Арктик Метагаз“. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск», — говорится в сообщении. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, сообщил Минтранс.
Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены, заявило министерство.
