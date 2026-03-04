В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет
11:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выпавших в Якутске в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений с конца XIX века — с 1895 года. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского УГМС Саргылана Никитина.
«Основные осадки выпали во второй и третьей декадах февраля. По осадкам в Якутске за февраль выпало 23 мм снега, что составляет три месячные нормы. Таким образом, в Якутске количество выпавших в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений — с 1895 года», — сообщила Никитина.
Она также добавила, что февраль 2026 года выдался в Якутске аномально теплым. «Среднемесячная температура воздуха в феврале в Якутске составила минус 29 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы. 25 февраля температура воздуха днем повышалась до минус 3,5 градуса, что стало историческим максимумом этого дня», — отметила она.
Новости
- 11:20 04.03.2026
- Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
- 11:05 04.03.2026
- Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ
- 11:00 04.03.2026
- Мерц заявил, что не уверен в смене власти в Тегеране вследствие ударов по Ирану
- 10:32 04.03.2026
- Китай призывает немедленно прекратить удары США и Израиля по Ирану — парламент
- 10:20 04.03.2026
- НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
- 10:15 04.03.2026
- Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
- 10:05 04.03.2026
- Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
- 10:00 04.03.2026
- ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
- 09:32 04.03.2026
- Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
- 09:20 04.03.2026
- Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать