В Якутске количество выпавших осадков в феврале стало наибольшим за 130 лет

Количество выпавших в Якутске в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений с конца XIX века — с 1895 года. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского УГМС Саргылана Никитина.

«Основные осадки выпали во второй и третьей декадах февраля. По осадкам в Якутске за февраль выпало 23 мм снега, что составляет три месячные нормы. Таким образом, в Якутске количество выпавших в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений — с 1895 года», — сообщила Никитина.

Она также добавила, что февраль 2026 года выдался в Якутске аномально теплым. «Среднемесячная температура воздуха в феврале в Якутске составила минус 29 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы. 25 февраля температура воздуха днем повышалась до минус 3,5 градуса, что стало историческим максимумом этого дня», — отметила она.