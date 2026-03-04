Китай призывает немедленно прекратить удары США и Израиля по Ирану — парламент
10:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай внимательно следит за ситуацией в Иране и призывает к немедленному прекращению военной операции Израиля и США против исламской республики. Об этом заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
«Китай уделяет пристальное внимание ситуации в Иране — необходимо уважать его национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Поэтому китайская сторона призывает к немедленному прекращению военной операции, к предотвращению дальнейшей эскалации, к возобновлению диалога и переговоров, к сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке», — подчеркнул он на пресс-конференции, посвященной предстоящей работе сессии ВСНП, которая пройдет с 5 по 12 марта.
Как уточнил официальный представитель, Пекин «готов и впредь играть роль ответственной крупной державы в этом отношении». «Китай последовательно придерживается позиции, согласно которой взаимное уважение и равенство, поддерживаемое между странами, вне зависимости от их размера, — это неотъемлемое условие для исторического прогресса, — добавил Лоу Циньцзянь. — Подобный принцип также выступает в качестве основы Устава ООН».
По словам представителя сессии парламента, ни одна страна не имеет права доминировать в международных вопросах. «Нельзя диктовать другим странам и пытаться определить их судьбу, нельзя монополизировать преимущества в области развития, — добавил он. — Ни одно государство не должно действовать безнаказанно на мировой арене».
