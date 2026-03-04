Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Волгоградской области, по 4 БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, 2 БПЛА — над территорией Астраханской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.