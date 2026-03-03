ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
23:10 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли Военно-морских сил (ВМС) США начнут при необходимости сопровождать танкеры в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Если будет необходимо, то ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в самое ближайшее время», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Также он сообщил, что США займутся страхованием морской торговли, ведущейся в регионе Персидского залива.
«Я распорядился о том, чтобы [государственная] Корпорация США по финансированию международного развития незамедлительно начала предоставлять по резонным ценам страховку от политических рисков и гарантии финансовой безопасности для всей морской торговли, прежде всего энергоносителями, идущей через [Персидский] залив», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
