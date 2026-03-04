0
0
0
НОВОСТИ

Официальные лица в Мадриде и Вашингтоне высказались по поводу поддержки Испанией американских военных

22:30 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанские власти после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом согласились оказывать поддержку американским войскам. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», — сказала она.

Правительство Испании опровергает утверждения США о намерении Мадрида сотрудничать с военными Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Я категорически это опровергаю, — сказал дипломат в интервью радиостанции Cadena SER. — Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась».

