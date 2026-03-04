Официальные лица в Мадриде и Вашингтоне высказались по поводу поддержки Испанией американских военных
22:30 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испанские власти после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом согласились оказывать поддержку американским войскам. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», — сказала она.
Правительство Испании опровергает утверждения США о намерении Мадрида сотрудничать с военными Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.
«Я категорически это опровергаю, — сказал дипломат в интервью радиостанции Cadena SER. — Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась».
НОВОСТИ
- 22:00 04.03.2026
- Глава МИД Венгрии рассказал про поставки энергоносителей по итогам визита в Москву
- 21:00 04.03.2026
- Путин: Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки [газа] на европейский рынок?
- 20:50 04.03.2026
- Путин: ЕС предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную, а Киев создает для ЕС проблемы одну за другой
- 19:45 04.03.2026
- Президент РФ принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии
- 19:25 04.03.2026
- Президент России принял в Кремле главу МИД Венгрии
- 19:00 04.03.2026
- В порядок подачи документов на гражданство РФ для жителей Донбасса и Новороссии внесены изменения
- 18:30 04.03.2026
- Системы ПВО США не способны перехватывать каждый дрон - СМИ
- 17:40 04.03.2026
- Совершивших криминальные деяния могут обязать трудоустраиваться — глава МВД РФ
- 17:12 04.03.2026
- Politico назвала унизительным поведение Мерца, перед телекамерами угождавшего Трампу
- 17:00 04.03.2026
- Имя нового верховного лидера Ирана объявят на этой неделе — посол в Минске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать