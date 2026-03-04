Путин: Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки [газа] на европейский рынок?

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с учетом намерения ЕС отказаться полностью от ее газа может досрочно сама инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться на более интересных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Планируют через месяц <…> ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета, — напомнил Путин о позиции ЕС. — А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?»

«Здесь тоже — я хочу, чтоб было понятно, — нет никакой политической подоплеки, — указал Путин. — Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться». «Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух», — добавил глава государства и пообещал дать соответствующее поручение правительству.