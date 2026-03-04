Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
10:05 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной залп ракет выпущен Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, иранские силы осуществили очередной ракетный залп по центральной части Израиля.
