Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ

10:05 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной залп ракет выпущен Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, иранские силы осуществили очередной ракетный залп по центральной части Израиля.

