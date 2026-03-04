Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
09:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия. Об этом он заявил журналистам во время визита в Вашингтон.
«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — утверждал Мерц. Он сообщил, что якобы заявил об этом президенту США Дональду Трампу. «Я сказал также, что не будет соглашения без участия европейцев», — указал канцлер. «У меня сложилось впечатление, что президент США сейчас лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение европейцев», — заявил Мерц.
НОВОСТИ
- 10:20 04.03.2026
- НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
- 10:15 04.03.2026
- Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
- 10:05 04.03.2026
- Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
- 10:00 04.03.2026
- ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
- 09:20 04.03.2026
- Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
- 09:05 04.03.2026
- Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА
- 09:00 04.03.2026
- Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России
- 23:10 03.03.2026
- ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
- 22:50 03.03.2026
- Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
- 22:37 03.03.2026
- Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать