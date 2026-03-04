0
НОВОСТИ

Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия

09:32 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия. Об этом он заявил журналистам во время визита в Вашингтон.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — утверждал Мерц. Он сообщил, что якобы заявил об этом президенту США Дональду Трампу. «Я сказал также, что не будет соглашения без участия европейцев», — указал канцлер. «У меня сложилось впечатление, что президент США сейчас лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение европейцев», — заявил Мерц.

