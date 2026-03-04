НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия поступила очень глупо, вступив в НАТО, а перспектива роста военных расходов вообще может оставить эту страну «без штанов», заявил в интервью ТАСС экс-премьер России Сергей Степашин.

«Никакой угрозы Финляндии-то не было. Чего они придумали? И зачем им НАТО? А сейчас еще если, как требует [президент США Дональд] Трамп, будут вкладывать 5% от своего ВВП в НАТО, так они без штанов останутся. С лыжами будут бегать», — заметил политик.

Он обратил внимание, что экономически Финляндия очень страдает от разрыва связей с РФ. «Финны поступили очень глупо, с моей точки зрения», — подчеркнул Степашин.