Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
09:20 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, были поражены ракетами и БПЛА. С таким утверждением выступил представитель ВМС КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Акбарзаде.
«ВМС КСИР неоднократно предупреждали, что проход через Ормузский пролив сейчас небезопасен, однако 10 танкеров так и не прислушались к нашим требованиям и были уничтожены при помощи ракет и беспилотников. В настоящий момент Иран полностью контролирует пролив», — подчеркнул Акбарзаде, слова которого приводит агентство Fars.
3 марта советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари заявил, что цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Он добавил, что исламская республика нанесет удар по «любой стране, которая попытается вывозить топливо» из региона.
НОВОСТИ
- 10:20 04.03.2026
- НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
- 10:15 04.03.2026
- Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
- 10:05 04.03.2026
- Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
- 10:00 04.03.2026
- ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
- 09:32 04.03.2026
- Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
- 09:05 04.03.2026
- Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА
- 09:00 04.03.2026
- Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России
- 23:10 03.03.2026
- ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
- 22:50 03.03.2026
- Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
- 22:37 03.03.2026
- Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать