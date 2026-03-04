0
НОВОСТИ

Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР

09:20 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, были поражены ракетами и БПЛА. С таким утверждением выступил представитель ВМС КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Акбарзаде.

«ВМС КСИР неоднократно предупреждали, что проход через Ормузский пролив сейчас небезопасен, однако 10 танкеров так и не прислушались к нашим требованиям и были уничтожены при помощи ракет и беспилотников. В настоящий момент Иран полностью контролирует пролив», — подчеркнул Акбарзаде, слова которого приводит агентство Fars.

3 марта советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари заявил, что цена нефти может достичь $200 за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Он добавил, что исламская республика нанесет удар по «любой стране, которая попытается вывозить топливо» из региона.

