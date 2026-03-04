Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер во вторник выступил с утверждением, что Иран в ответ на атаку США и Израиля запустил более 500 баллистических ракет и свыше 2 тыс. беспилотников.

«К настоящему времени иранский режим запустил в ответ более 500 баллистических ракет и свыше 2 тыс. беспилотников», — сказал он. «Вместе с тем мы видим, что возможности Ирана по нанесению ударов по нам и нашим партнерам сокращаются, в то же время наш боевой потенциал растет», — заверил адмирал в выступлении, видеозапись которого опубликована на странице командования в соцсети X.