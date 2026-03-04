0
0
66
НОВОСТИ

ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN

10:00 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует поставить оружие курдским формированиям на западе Ирана с целью втянуть их в антиправительственные выступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон хочет, чтобы курдские отряды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках общих планов по дестабилизации страны.

По сведениям источников, при ведении боевых действий курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля.

Телекомпания утверждает, что американский президент уже провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке об их поддержке планов вооружения иранских курдов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 04.03.2026
НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
0
21
10:15 04.03.2026
Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
0
32
10:05 04.03.2026
Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
0
70
09:32 04.03.2026
Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
0
139
09:20 04.03.2026
Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
0
164
09:05 04.03.2026
Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА
0
188
09:00 04.03.2026
Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России
0
183
23:10 03.03.2026
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
0
626
22:50 03.03.2026
Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
0
604
22:37 03.03.2026
Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана
0
631

Возврат к списку