Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом

10:15

Российские туристы на Филиппинах получили привычный и быстрый способ оплаты: Сбер запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR код. По данным на середину 2025 года, более 675 тыс. торговых точек принимают оплату по QR на Филиппинах.

Сегодня приложением СберБанк Онлайн пользуются более 84 млн человек ежемесячно, из них свыше 44 млн заходят в сервис каждый день.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR Ph в СберБанк Онлайн. На Android достаточно версии приложения 16.10, на iOS для оплаты по статическому QR необходима версия 17.0 и выше, а по динамическому — с 15.10. При оплате на экран выводится сумма в филиппинских песо и российских рублях. Если виднп наклейка на кассе, это статический QR — сумму покупки в песо потребуется ввести самому. Если код отображается на терминале (динамический QR), сумма подставится автоматически.