0
0
15
НОВОСТИ

Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом

10:15 04.03.2026

Российские туристы на Филиппинах получили привычный и быстрый способ оплаты: Сбер запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR код. По данным на середину 2025 года, более 675 тыс. торговых точек принимают оплату по QR на Филиппинах.

Сегодня приложением СберБанк Онлайн пользуются более 84 млн человек ежемесячно, из них свыше 44 млн заходят в сервис каждый день.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR Ph в СберБанк Онлайн. На Android достаточно версии приложения 16.10, на iOS для оплаты по статическому QR необходима версия 17.0 и выше, а по динамическому — с 15.10. При оплате на экран выводится сумма в филиппинских песо и российских рублях. Если виднп наклейка на кассе, это статический QR — сумму покупки в песо потребуется ввести самому. Если код отображается на терминале (динамический QR), сумма подставится автоматически.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 04.03.2026
НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
0
43
10:05 04.03.2026
Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
0
82
10:00 04.03.2026
ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
0
85
09:32 04.03.2026
Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
0
149
09:20 04.03.2026
Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
0
175
09:05 04.03.2026
Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА
0
195
09:00 04.03.2026
Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России
0
189
23:10 03.03.2026
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
0
628
22:50 03.03.2026
Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
0
607
22:37 03.03.2026
Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана
0
634

Возврат к списку