Российские туристы на Филиппинах могут оплачивать покупки QR-кодом
10:15 04.03.2026
Российские туристы на Филиппинах получили привычный и быстрый способ оплаты: Сбер запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR код. По данным на середину 2025 года, более 675 тыс. торговых точек принимают оплату по QR на Филиппинах.
Сегодня приложением СберБанк Онлайн пользуются более 84 млн человек ежемесячно, из них свыше 44 млн заходят в сервис каждый день.
Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR Ph в СберБанк Онлайн. На Android достаточно версии приложения 16.10, на iOS для оплаты по статическому QR необходима версия 17.0 и выше, а по динамическому — с 15.10. При оплате на экран выводится сумма в филиппинских песо и российских рублях. Если виднп наклейка на кассе, это статический QR — сумму покупки в песо потребуется ввести самому. Если код отображается на терминале (динамический QR), сумма подставится автоматически.
НОВОСТИ
- 10:20 04.03.2026
- НАТО оставит финнов «без штанов», уверен Степашин
- 10:05 04.03.2026
- Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля — ТВ
- 10:00 04.03.2026
- ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для открытия боевых действий на западе Ирана — CNN
- 09:32 04.03.2026
- Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без ее участия
- 09:20 04.03.2026
- Иран поразил уже 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив — КСИР
- 09:05 04.03.2026
- Пентагон утверждает, что Иран в ответ на атаку США запустил более 500 ракет и 2 тыс. БПЛА
- 09:00 04.03.2026
- Силами ПВО за ночь сбито 32 украинских БПЛА над регионами России
- 23:10 03.03.2026
- ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если будет необходимость - Трамп
- 22:50 03.03.2026
- Макрон приказал авианосцу «Шарль де Голль» с группой кораблей следовать в Средиземное море
- 22:37 03.03.2026
- Axios: ОАЭ рассматривают возможность военных действий с целью прекращения атак со стороны Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать