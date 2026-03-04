Более 60% американцев считают, что США не обозначили цели операции против Ирана — CBS
11:20 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 62% опрошенных американцев считают, что администрация США до сих пор четко не обозначила цели военной операции против Ирана. Опрос проводили телеканал CBS News и исследовательская служба YouGov.
При этом четверть американцев считают, что военные действия продлятся несколько дней или недель, 27% респондентов заявили, что операция продлится месяцы, а 22% респондентов ответили, что на нее уйдут годы. Еще 25% опрошенных не смогли дать четкого ответа.
Как свидетельствуют результаты опроса, одобрение военных действий напрямую зависело от их возможной длительности. Около 76% одобряют это решение, если операция займет дни или недели. Однако в том случае, если на это уйдут месяцы, показатель упал до 46%. И лишь 13% заявили, что по-прежнему будут поддерживать войну против Ирана, если она продлится несколько лет.
Около двух третей респондентов — 69% — указали, что главе администрации США необходимо получить санкцию Конгресса на продолжение боевых действий. Однако большинство участников опроса — 56% — отметили, что в целом не поддерживают военные действия против Ирана. Еще 45% указали, что война с Ираном приведет к снижению уровня безопасности для США.
