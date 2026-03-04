0
Около 15% жилья в России строится с переносом сроков ввода — ДОМ.РФ

11:05 04.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 15% жилья в РФ строится с отставанием более чем на полгода от плана по вводу. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«Мы действительно видим увеличение числа переносов. Риски есть, особенно в некоторых регионах, где строили жилье с опережением спроса и низкая распроданность. И сейчас застройщики и региональные власти в тандеме решают эти проблемы. В целом по стране такой проблемы нет, но вместе с тем около 15%, чуть больше процентов жилья строится с полугодовым и больше отставанием сроков передачи ключей от плановых», — сказал он.

По словам Гольдберга, за год этот показатель вырос примерно на 5%. Однако на сегодняшний день рынок устроен так, что рисков незавершения проектов в России нет, подчеркнул он.

