В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним
16:32 04.03.2026 Источник: Интерфакс
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал решение городского оперштаба о введении временного запрета на продажу топлива несовершеннолетним, сообщает Смольный в среду.
"На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято в рамках мер, предусмотренных указом президента РФ об усилении общественной безопасности.
Согласно документу, соблюдение запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
Как отмечается в решении, эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города.
