В Катаре по подозрению в шпионаже на Иран задержали десять человек

16:12 Источник: Интерфакс

Не менее десяти человек задержаны в Катаре по подозрению в шпионаже на Иран, сообщает в среду ЭФЭ.

"Этих людей подозревают в причастности к двум ячейкам Корпуса стражей Исламской революции, семеро из них занимались шпионажем и сбором разведывательной информации о важной инфраструктуре и военных объектах в стране, в задачу троих других входили подготовка и реализация актов саботажа, в том числе с использованием беспилотников", - приводит агентство выдержку из сообщения катарских СМИ.

"На допросах подозреваемые признались в связях с КСИР", - отмечается в сообщении.