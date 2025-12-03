0
1,6 млн человек в РФ являются безработными, что соответствует числу вакансий — Голикова

14:12 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество безработных в России составляет 1,6 млн человек, этот показатель соответствует числу вакансий на рынке труда на данный момент. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Россия входит в топ-5 стран „глобальной двадцатки“ с самым низким уровнем безработицы: по итогам 2024 года это было 2,5%, на текущий день — 2,2%. В нашей стране сегодня занято 74,6 миллиона граждан. Численность безработных составляет 1,6 миллиона, то есть фактически равна количеству вакансий», — сказала она на Всероссийском кадровом форуме.

Голикова добавила, что уровень вовлечения в экономику растет, это видно по всем возрастным группам. Среди групп 30-39 лет и 40-49 лет занятость достигла пиковых значений: 90,2% и 92,8%. При этом ключевым резервом является молодежь в возрасте 20-29 лет.

