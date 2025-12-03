13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывших сотрудников ее аппарата. Он напомнил о криминальной комедии «Залечь на дно в Брюгге» — в этом городе работала сейчас дипломат — и пожелал нынешнему руководству ЕС такой же судьбы, как у героев фильма или хотя бы как у Могерини.

По оценке Медведева, на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и нынешней главе евродипломатии Кае Каллас «просто пробы ставить негде»: " Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии, а у второй муженек неправедно нажился на контрактах с Россией», — перечислил зампред СБ РФ.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — описал Медведев и выразил надежду, что обе они «скоро последуют путем госпожи Могерини». «Либо вообще закончат как два героя упомянутого фильма. Чего им искренне желаю», — заключил зампред СБ РФ.

Снятая в 2008 году черная комедия «Залечь на дно в Брюгге» рассказывает о спрятавшихся в Бельгии британских наемных убийцах. Допустив массу промахов, они — по ошибке или намеренно сводя счеты с жизнью — умирают.