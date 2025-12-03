ВС РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области — МО РФ
13:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области», — говорится в сообщении.
