Юрий Ушаков кратко повел итоги переговоров между Путиным и представителями Трампа

01:55 Источник: Интерфакс

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа продолжалась пять часов и была полезной и содержательной, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. С российской стороны присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отвечая на вопрос журналистов по итогам переговоров с американской делегацией, стали стороны ближе или дальше к миру, Ушаков сказал: "Не дальше - это точно. Не дальше - это точно. Но предстоит ещё большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве".

"Только что закончилась беседа нашего президента, который принял двух представителей американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джерада Кушнера. Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а пять часов", - сказал он журналистам по итогам встречи. "Весьма полезный, хороший разговор. И, конечно, он начался с того, что представители Трампа передали приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину. И в свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

И добавил: "И причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но он попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали и, естественно, доложат об этом в Вашингтоне".

"Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. … Наш президент, естественно, дал оценку тем деструктивным действиями, которые в контексте урегулирования (на Украине) были со стороны европейцев ", - сказал Ушаков.

"Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений", - отметил Ушаков. По его словам, речь идет о содержании "тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву". На встрече в Кремле участники переговоров "прошлись по этим документам".

Как отметил Юрий Ушаков, компромисс по территориальному вопросу между Россией и США в рамках украинского урегулирования пока не найден: "Он (этот вопрос - ИФ), естественно, наиболее важный для нас, ну, и для американцев тоже. (...) пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят. Работа будет продолжаться. Но это, действительно, один из важнейших вопросов".

"Обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Об этом много и раньше говорилось на предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что если мы хотим действительно сотрудничать, а для этого есть огромные возможности, то нужно уже проявить реальное стремление к этому. … "Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс сумеем достичь вот по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИД и других ведомств", - сказал Ушаков

Он добавил, что это стремление должно быть проявлено "как в Москве, так и в Вашингтоне".

"Мы договорились с американскими коллегами, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров, беседа носила закрытый характер", - отметил Ушаков.

По его словам, представители США сообщили, что лично доложат Дональду Трампу об итогах переговоров с Путиным: "Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону и мы продолжим обсуждение … Они не обещали, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, продолжат там".