Бельгия назвала экспроприацию активов РФ худшим способом финансировать Киев — МИД
14:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Киев в 2026–2027 годах, но считает экспроприацию активов РФ по схеме «репарационного кредита» худшей из возможных опций, призывает Еврокомиссию привлечь для этого европейский кредит на финансовом рынке. Об этом заявил журналистам глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюссель.
«Бельгия, без сомнения, полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины», — заявил он. — Но мы считаем вариант «репарационного кредита» худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось».
«Поэтому мы продолжаем призывать использовать альтернативу — привлечение необходимой суммы в виде европейского займа на финансовых рынках, это проверенная и надежная опция с предсказуемыми параметрами», — сказал министр.
