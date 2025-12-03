0
0
166
НОВОСТИ

Бельгия назвала экспроприацию активов РФ худшим способом финансировать Киев — МИД

14:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия поддерживает планы Еврокомиссии финансировать Киев в 2026–2027 годах, но считает экспроприацию активов РФ по схеме «репарационного кредита» худшей из возможных опций, призывает Еврокомиссию привлечь для этого европейский кредит на финансовом рынке. Об этом заявил журналистам глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюссель.

«Бельгия, без сомнения, полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины», — заявил он. — Но мы считаем вариант «репарационного кредита» худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось».

«Поэтому мы продолжаем призывать использовать альтернативу — привлечение необходимой суммы в виде европейского займа на финансовых рынках, это проверенная и надежная опция с предсказуемыми параметрами», — сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.12.2025
РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине — Песков
0
30
15:00 03.12.2025
ВС РФ уничтожили свыше 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО — Минобороны
0
68
14:32 03.12.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 260 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
127
14:20 03.12.2025
Технохаб Сбера в Санкт-Петербурге вошел в топ лучших офисных пространств России
0
145
14:12 03.12.2025
1,6 млн человек в РФ являются безработными, что соответствует числу вакансий — Голикова
0
163
13:32 03.12.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области — МО РФ
0
224
13:20 03.12.2025
Медведев пожелал руководству ЕС «последовать путем» обвиненной в коррупции Могерини
0
232
13:05 03.12.2025
Турция может открыть сухопутную границу с Арменией в ближайшие полгода — Bloomberg
0
236
13:00 03.12.2025
Израиль объявил, что в ближайшие дни откроет КПП для выезда жителей Газы в Египет
0
239
12:32 03.12.2025
Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания — агентство AGI
0
291

Возврат к списку