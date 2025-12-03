Израиль объявил, что в ближайшие дни откроет КПП для выезда жителей Газы в Египет

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом в ближайшие дни будет открыт для выезда жителей анклава на египетскую территорию. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

«В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием [израильского] политического руководства, погранпереход „Рафах“ в ближайшие дни будет открыт исключительно для выезда местных жителей из сектора Газа в Египет», — заявили в COGAT.