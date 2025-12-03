0
0
128
НОВОСТИ

Израиль объявил, что в ближайшие дни откроет КПП для выезда жителей Газы в Египет

13:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом в ближайшие дни будет открыт для выезда жителей анклава на египетскую территорию. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

«В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием [израильского] политического руководства, погранпереход „Рафах“ в ближайшие дни будет открыт исключительно для выезда местных жителей из сектора Газа в Египет», — заявили в COGAT.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 03.12.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области — МО РФ
0
49
13:20 03.12.2025
Медведев пожелал руководству ЕС «последовать путем» обвиненной в коррупции Могерини
0
86
13:05 03.12.2025
Турция может открыть сухопутную границу с Арменией в ближайшие полгода — Bloomberg
0
103
12:32 03.12.2025
Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания — агентство AGI
0
177
12:20 03.12.2025
Кабмин до 2030 года направит около 70 млрд руб. на сохранение лесов — Мишустин
0
193
12:05 03.12.2025
Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте
0
191
12:00 03.12.2025
МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов
0
189
11:32 03.12.2025
В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков
0
228
11:20 03.12.2025
Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе
0
249
11:05 03.12.2025
США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран — NYT
0
262

Возврат к списку