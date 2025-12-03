МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало граждан страны доносить на проживающих рядом с ними нелегальных мигрантов с целью их передачи правоохранительным органам.

«Хотите доступных программ жилья? Помогите сообщить о нелегальных мигрантах в вашем районе», — говорится в сообщении ведомства на его официальной странице в соцсети X. К нему прикреплен телефон специальной горячей линии, предназначенной для подобных звонков.

Ранее министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер пообещал полностью исключить имеющих проблемы с документами мигрантов из программ по предоставлению помощи в поиске и оплате жилья. По мнению Тернера, выселение мигрантов должно позволить министерству увеличить расходование средств на помощь гражданам США в поиске и оплате жилья.