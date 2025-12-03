0
НОВОСТИ

США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран — NYT

11:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти прекратили рассмотрение иммиграционных запросов граждан 19 стран, представителям которых ранее был запрещен въезд в США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Такая мера должна коснуться граждан Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

По данным издания, американская администрация объявила в последние несколько дней о масштабных изменениях в иммиграционной системе. Она включает пересмотр грин-карт, выдаваемых гражданам стран, на которые распространяется запрет на въезд, и пересмотр грантов на предоставление убежища, выдаваемых при администрации бывшего президента Джо Байдена. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют угрозу национальной безопасности. Эти и другие подобные меры необходимы и для усиления проверки лиц, уже находящихся в стране, отметили в ведомстве.

«Ничто нельзя исключать, пока каждый иностранец не будет проверен максимально тщательно», — говорится в заявлении Службы гражданства и иммиграции США. По словам ее представителя, подобные решения отражают стремление администрации Дональда Трампа добиться того, чтобы «гражданами становились лучшие из лучших» в то время, когда «на карту поставлено будущее» Соединенных Штатов. «Гражданство — это привилегия, а не право», — добавил он.

