В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков
11:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая замещающая потребность на 7 лет в РФ составляет 12,2 млн работников, при этом в год в экономику необходимо привлекать 1,7 млн человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Общая замещающая потребность [кадрами в РФ] на 7 лет составляет 12,2 млн работников, в том числе 11,7 млн вышедших на пенсию сотрудников, и порядка 500 тысяч — это сотрудники, которые необходимы экономике в связи с созданием дополнительных рабочих мест. То есть в среднем в год нам необходимо привлекать в год порядка 1,7 млн человек», — сказал он на Всероссийском кадровом форуме.
