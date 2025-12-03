0
НОВОСТИ

В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков

11:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая замещающая потребность на 7 лет в РФ составляет 12,2 млн работников, при этом в год в экономику необходимо привлекать 1,7 млн человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Общая замещающая потребность [кадрами в РФ] на 7 лет составляет 12,2 млн работников, в том числе 11,7 млн вышедших на пенсию сотрудников, и порядка 500 тысяч — это сотрудники, которые необходимы экономике в связи с созданием дополнительных рабочих мест. То есть в среднем в год нам необходимо привлекать в год порядка 1,7 млн человек», — сказал он на Всероссийском кадровом форуме.

