НОВОСТИ

Еврокомиссия готовит юридическую основу для передачи российских активов Украине — Politico

10:20 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает европейское издание Politico.

По его информации, ЕК планирует опереться на положение 122 статьи Договора о ЕС, согласно которому правительства имеют право принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономическому положению». Как пишет газета, Еврокомиссия хочет интерпретировать этот пункт таким образом, что из-за значимости финансовых вопросов для продления санкций будет достаточно получить одобрение квалифицированного большинства стран. Такой шаг, отмечает издание, может лишить Венгрию права вето.

В понедельник глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕК на саммите ЕС 18–19 декабря намерена принять решение об экспроприации активов России.

