Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе
11:20 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное министерство США запускает программу на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года. Об этом объявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Доминирование дронов» — это программа на $1 млрд, которая <…> специально разработана на основе новой концепции закупок военного министерства, устойчивого спроса на расширение военно-промышленного комплекса США, занимающегося производством дронов, за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний», — рассказал глава ведомства. Пентагон разместил видеозапись его выступления в соцсети X.
«Доминирование дронов» будет решать две задачи: снижать затраты и наращивать потенциал. В 2026 году мы поставим нашим войскам десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году — сотни тысяч», — добавил министр.
По его словам, американское федеральное правительство «инвестирует в производство недорогих беспилотников, которые доказали свою эффективность». «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за $2 млн, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников», — сказал шеф Пентагона.
Как ожидается, министерство планирует заказать в течение двух лет примерно 340 тыс. беспилотников: 30 тыс. дронов будут готовы к июлю 2026 года, еще более 200 тыс. дронов — к январю 2028 года.
