Турция может открыть сухопутную границу с Арменией в ближайшие полгода — Bloomberg
13:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как напоминает агентство, Турция закрыла границу в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте. Дипломатический прорыв в отношениях с Баку и открытие границы с Турцией даст весомое преимущество премьер-министру Армении Николу Пашиняну на выборах в июне, пишет Bloomberg. В случае его победы Баку и Ереван смогут завершить работу над мирным соглашением, после чего Турция могла бы назначить посла в Армению и восстановить дипломатические отношения, сообщили источники.
НОВОСТИ
- 13:32 03.12.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области — МО РФ
- 13:20 03.12.2025
- Медведев пожелал руководству ЕС «последовать путем» обвиненной в коррупции Могерини
- 13:00 03.12.2025
- Израиль объявил, что в ближайшие дни откроет КПП для выезда жителей Газы в Египет
- 12:32 03.12.2025
- Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания — агентство AGI
- 12:20 03.12.2025
- Кабмин до 2030 года направит около 70 млрд руб. на сохранение лесов — Мишустин
- 12:05 03.12.2025
- Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте
- 12:00 03.12.2025
- МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов
- 11:32 03.12.2025
- В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков
- 11:20 03.12.2025
- Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе
- 11:05 03.12.2025
- США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать