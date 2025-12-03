Турция может открыть сухопутную границу с Арменией в ближайшие полгода — Bloomberg

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как напоминает агентство, Турция закрыла границу в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте. Дипломатический прорыв в отношениях с Баку и открытие границы с Турцией даст весомое преимущество премьер-министру Армении Николу Пашиняну на выборах в июне, пишет Bloomberg. В случае его победы Баку и Ереван смогут завершить работу над мирным соглашением, после чего Турция могла бы назначить посла в Армению и восстановить дипломатические отношения, сообщили источники.