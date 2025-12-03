Коррупционный скандал в ЕС углубит конфликт между фон дер Ляйен и Каллас — Politico
11:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коррупционный скандал в ЕС еще больше усугубит конфликт между председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых «были задержаны три человека». Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Бельгийская L’Echo ранее сообщала, что полиция задержала экс-главу дипслужбы ЕС Федерику Могерини, а также бывшего генсека евродипслужбы Стефано Саннино в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.
При этом чиновник ЕС в комментарии газете встал на сторону председателя ЕК, отметив, что «люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против нее все», как они уже делали и до этого. Он добавил, что хоть фон дер Ляйен «самый узнаваемый лидер ЕС», будет несправедливо возлагать на нее ответственность за «действия всех институтов» ЕС, в том числе за Европейскую службу внешних действий.
Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, упрекнул руководство ЕС в двуличии. «Забавно, как Брюссель читает всем лекции о „верховенстве закона“, в то время как их собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз», — написал он в соцсети Х.
Газета Politico ранее сообщала, что команда Каллас имеет «непростые отношения» с офисом фон дер Ляйен. По данным издания, два ведомства ведут продолжительную борьбу за влияние в ЕС.
НОВОСТИ
- 12:20 03.12.2025
- Кабмин до 2030 года направит около 70 млрд руб. на сохранение лесов — Мишустин
- 12:05 03.12.2025
- Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте
- 12:00 03.12.2025
- МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов
- 11:32 03.12.2025
- В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков
- 11:20 03.12.2025
- Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе
- 11:05 03.12.2025
- США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран — NYT
- 10:32 03.12.2025
- Почти половина поляков не намерена защищать страну в случае военного конфликта — опрос
- 10:20 03.12.2025
- Еврокомиссия готовит юридическую основу для передачи российских активов Украине — Politico
- 10:05 03.12.2025
- Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС — Le Monde
- 10:00 03.12.2025
- РФ планирует увеличить поставки вооружений в Индию в 2026 году, сообщил глава ФСВТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать