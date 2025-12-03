0
Кабмин до 2030 года направит около 70 млрд руб. на сохранение лесов — Мишустин

12:20 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Улучшение состояния лесов в России является важнейшей задачей, на эти цели до 2030 года предусмотрено порядка 70 млрд рублей — на две трети больше, чем за предыдущую пятилетку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

«До 2030 года предусмотрено на сохранение лесов на две трети больше средств, чем в предыдущие 5 лет. Примерно 70 млрд рублей до 2030 года», — отметил председатель правительства.

«Улучшение состояния лесов по всей стране — это важнейшая задача, которую перед нами ставит президент и внимательно, пристально это отслеживает. И конечно, мы ведем здесь системную работу», — указал Мишустин.

