Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания — агентство AGI

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава дипслужбы ЕС и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, которую ранее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве, была освобождена в ночь со вторника на среду. Об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.

Во вторник она и бывший генсек евродипслужбы Стефано Саннино были задержаны в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.