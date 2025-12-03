Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте
12:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года эта цифра вырастет до 5 млрд евро, в следующем году должна составлять порядка 1 млрд евро в месяц. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.
«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года мы рассчитываем, что будет 5 млрд евро. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО», — заявил он, подчеркнув, что в следующем году эти закупки должны быть на уровне 1 млрд евро в месяц.
