Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года эта цифра вырастет до 5 млрд евро, в следующем году должна составлять порядка 1 млрд евро в месяц. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.

«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года мы рассчитываем, что будет 5 млрд евро. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО», — заявил он, подчеркнув, что в следующем году эти закупки должны быть на уровне 1 млрд евро в месяц.