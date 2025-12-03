0
0
56
НОВОСТИ

Страны НАТО с августа уже закупили для Украины оружия у США на 4 млрд евро — Рютте

12:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года эта цифра вырастет до 5 млрд евро, в следующем году должна составлять порядка 1 млрд евро в месяц. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.

«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на 4 млрд евро, до конца года мы рассчитываем, что будет 5 млрд евро. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО», — заявил он, подчеркнув, что в следующем году эти закупки должны быть на уровне 1 млрд евро в месяц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 03.12.2025
Кабмин до 2030 года направит около 70 млрд руб. на сохранение лесов — Мишустин
0
0
12:00 03.12.2025
МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов
0
68
11:32 03.12.2025
В среднем в год необходимо привлекать в экономику РФ 1,7 млн человек — Котяков
0
123
11:20 03.12.2025
Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе
0
144
11:05 03.12.2025
США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран — NYT
0
154
11:00 03.12.2025
Коррупционный скандал в ЕС углубит конфликт между фон дер Ляйен и Каллас — Politico
0
180
10:32 03.12.2025
Почти половина поляков не намерена защищать страну в случае военного конфликта — опрос
0
206
10:20 03.12.2025
Еврокомиссия готовит юридическую основу для передачи российских активов Украине — Politico
0
269
10:05 03.12.2025
Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС — Le Monde
0
275
10:00 03.12.2025
РФ планирует увеличить поставки вооружений в Индию в 2026 году, сообщил глава ФСВТС
0
259

Возврат к списку