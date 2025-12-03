Почти половина поляков не намерена защищать страну в случае военного конфликта — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина польских граждан не намерена участвовать в обороне страны в случае военного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу радиостанции Radio Zet.

Согласно этим данным, о своем нежелании защищать Польшу сообщили 43,2% опрошенных, причем 15,9% «категорически» не намерены брать в руки оружие.

Ровно такое же количество граждан — 43,2% — заявили, что в случае конфликта они вступят в ряды вооруженных сил, из них 18,5% пойдут в армию «непременно». Еще 13,6% респондентов признались, что еще не решили, как поступят в такой ситуации.

Авторы опроса отмечают, что по сравнению с сентябрем количество тех, кто не собирается участвовать в военных действиях, уменьшилось — их стало меньше на 5,9% (49,1%).

Опрос показал, что большинство поляков, не желающих брать в руки оружие, относится к возрастной группе 18-29 лет. О своем нежелании идти в армию при начале военных действий объявили 65% представителей этой группы.