Стубб заявил о гибели либерального миропорядка

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что либеральный мировой порядок заметно уступает многополярной конкуренции, которая дала возможность развивающимся странам определять правила устройства мира.

«Мы живем в новом мире беспорядка, — отметил Стубб в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs. — Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сейчас умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Оппортунистические сделки, похоже, имеют большее значение, чем защита международных правил».

По его мнению, в мире разворачивается трехстороннее противостояние между «глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом».

Стубб полагает, что новый мировой порядок окончательно определится в течение следующих 5-10 лет. По его мнению, это будет последним шансом для Запада «убедить остальной мир в своей способности к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, к сотрудничеству, а не к доминированию».

В апреле президент Финляндии заявил, что его стране необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией на политическом уровне. При этом он уточнил, что перспективы контактов с Москвой зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.